One Up x Off Festival w Katowicach. Muchowiec znowu zamieni się w stolice muzyczną miasta. Off Before & Hip Hop Tribute

Festiwal Full Moon

na Zamku piastowskim w Raciborzu zbliża się wielkimi krokami. Z tej okazji chcielibyśmy Was zaprosić mocny biforek, który odbędzie się w Katowicach na Woda Beach Bar. Full Moon to magiczny festiwal odbywający się już trzeci raz na dziedzińcu Zamku Piastowskiego w Raciborzu w sąsiedztwie znanego na cały kraj Browaru Zamkowego. Lokalizacja to jedno, lecz najważniejsza pozostaje muzyka. Za nią odpowiadać będą zagraniczni i polscy artyści, należący do światowej czołówki. Before Full Moon to impreza promująca festiwal, który odbędzie się w dniach 26-28.07 w Raciborzu.