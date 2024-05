Gotowi na weekend pełen imprez w woj. śląskim? Te wydarzenia będą na Was czekać! Kinga Jamrocha

W nadchodzący weekend, od 10 do 12 maja, województwo śląskie ma wiele do zaoferowania! Czeka na Was wiele atrakcji. Zobacz co przygotowaliśmy dla Was na weekend pełen wrażeń! Bez wątpienia znajdziecie coś dla siebie.