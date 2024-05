Plan imprez na weekend w woj. śląskim. Jakie atrakcje czekają na nas w dniach 24-26 maja? Oto lista wydarzeń

Wehikuł po dłuższej przewie ponownie wjeżdża do Królestwa! Wsiadajcie więc i ja zwykle lecimy do złotych czasów muzyki pop, czyli do kolorowego okresu przełomu tysiącleci. Odświeżamy wszystkie najlepsze hity i rozgrzewamy parkiet do czerwoności... Bilet 30 PLN Królestwo Kato wstęp do klubu tylko dla osób dorosłych!

Materiał Organizatora