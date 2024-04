Philips Xperion 3000 Under bonnet. Nowa, unikatowa lampa warsztatowa LED pod maskę

Najnowszy produkt w gamie lamp roboczych Philips Xperion 3000 Under bonnet został zaprojektowany tak, aby oferować mocne, jasne światło. Do dyspozycji mamy imponujące 1200 lumenów o szerokim kącie wiązki wynoszącym 110°. Takie parametry predysponują ją do roli lampy oświetlającej sporej powierzchni obszar roboczy. Niezależnie od tego model ten można wziąć do ręki i posługiwać się nim jak zwykłą latarką.

Gamę lamp roboczych Philips poszerza model Xperion 3000 Under bonnet. Ma wyjątkową konstrukcję, ponieważ łączy zalety typowej ręcznej latarki z mocną lampą, którą można podczepić pod otwartą maską samochodu i zapewnić sobie jasne światło do pracy. Słowo „poręczność” nabiera w tym wypadku nowego znaczenia. Philips

Unikatową funkcjonalność zapewnia specjalnie opracowany uchwyt. Może pełnić rolę solidnej podpory, umożliwiając lampie utrzymanie stabilnej pozycji stojącej. Może być również wykorzystywany jako praktyczny hak do zawieszenia lampy, a dzięki wbudowanym magnesom łatwo go przymocować do dowolnej metalowej powierzchni. Bez problemu można także dostosowywać kąt nachylenia lampy, precyzyjnie kierując wiązkę światła tam, gdzie jest ono w danej chwili potrzebne.