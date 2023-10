Raciborskie krwiodawstwo ma nowoczesny sprzęt z najwyższej półki. To najważniejszy dar, którym możesz się podzielić

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu zaprasza, by dzielić się krwią

Krew to najważniejszy dar życia i warto się nim dzielić z innymi. To najważniejsze przesłanie, które płynęło ze spotkania wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia z dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu. Podczas wydarzenia zorganizowanego w środę 11 października przed terenowym oddziałem RCKiK w Wodzisławiu Śląskim podkreślano, że raciborskie krwiodawstwo pozwala na bezpieczne pomaganie innym. W ostatnim czasie, RCKiK w Raciborzu wzbogaciło się o dwa samochody służące między innymi do przewozu krwi, zaś w 2022 roku w nowoczesny krwiobus.