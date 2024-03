Renault Scenic E-Tech 2024. Pierwsza jazda, wrażenia, dane techniczne, wyposażenie i ceny

Renault Scenic E-Tech. Wygląd zewnętrzny/wnętrze

Kiedy po raz pierwszy trafił do sprzedaży w 1996 roku, Renault Megane Scenic (tak się wtedy nazywał) był nowym typem samochodu, który okazał się tak popularny, że konkurencyjne marki zorientowały się nieco zbyt późno i prowizorycznie starały się produkować naśladowcze projekty. Nie zawsze udane. Kluczem do jego sukcesu była praktyczność, jaką oferował ówczesny Scenic. Mini MPV – który po liftingu w 1999 roku stał się po prostu Sceniciem – wykorzystał wysoką linię dachu i elastyczne siedzenia z kultowego Renault Espace. Renault Scenic był wyraźnie mniejszy, ale znacznie prostszy w eksploatacji i co najważniejsze, znacznie tańszy w zakupie. Ale moda się zmienia, priorytety klientów również i z biegiem czasu wielu nabywców uległo presji owej mody zmieniając praktycznego MPV na stylowego crossovera tj. Nissan Qashqai czy Skoda Karoq. Renault nie mogło czekać i również poszło tą świeżą ścieżką, oferując modele o praktyczności MPV, ale wyglądzie miejskiego crossovera. Wynik? Nowe Renault Scenic E-Tech.

Zadanie na pewno nie będzie łatwe, bowiem nowy Scenic wjeżdża na rynek przepełniony najróżniejszą konkurencją, również z napędem elektrycznym. Jedno jest pewne i francuska nowość ma to w kieszeni – świetny wygląd. Muszę szczerze przyznać, że od nowego Megane E-Tech, do czego Renault się nie dotknie, to zamienia się w piękne auto. Wystarczy spojrzeć na wspomnianego Megane E-Tech, nadchodzącego Rafale czy właśnie nowego Scenica. O ile Austral i Espace, mimo sporego uroku, zachowują stonowany wygląd, tak Scenic pokazuje odważne linie i sporą fantazję stylistów. Wąskie światła z przodu z tradycyjnymi już pionowymi listwami LED, muskularne nadkola z plastikowymi nakładkami, misternie wyrzeźbiona atrapa grilla, smukłe światła z tyłu i duże felgi o bardzo ładnym, nieco ekscentrycznym wzorze. Fakt, wiele elementów znajdziemy w innych modelach różnych marek np. podobne felgi znajdziemy w nowych Peugeotach, tylne światła przypominają nieco te z nowej Astry, natomiast wąskie światła i pionowe pasy LED stosuje kilka marek, ale to wszystko w komplecie na nadwoziu Scenica prezentuje się rewelacyjnie.

Wnętrze już tak nie dziwi, bowiem wiele elementów i ogólny układ przypomina poprzednie modele marki tj. wspomniane Megane E-Tech czy Austral, ale podoba mi się to, że niemal w każdym z nich znajdziemy inne wzory i kolory tapicerki. Wygląda to naprawdę świetnie i podoba mi się, że mimo oszczędności na formie (te same panele ekranów, półka na smartfon etc.) producent nie poszedł na łatwiznę i zadbał o różnorodność materiałów wykończeniowych. O systemie nie będę pisał, bo to oczywiście to samo rozwiązanie, co w nowych modelach marki, czyli układ bazujący na usługach Google’a, działający bardzo sprawnie i oferujący multum funkcji i konfiguracji.

Pod względem miejsca, nie można na nic narzekać. Siedzimy stosunkowo nisko, więc nie mamy wrażenia podróży na stołku jak w niektórych crossoverach czy MPV. Niestety w połączeniu z grubymi słupkami przedniej szyby, równie solidnymi słupkami C oraz niewielką szybą tylną, widoczność jest raczej kiepska i czasami trudno wyczuć otoczenie, ale wersje o najwyższej specyfikacji są wyposażone w cyfrowe lusterko wsteczne (przydatne przy komplecie pasażerów z tyłu), przednie i tylne czujniki parkowania oraz kamerę parkowania, aby zniwelować problem. Głównym celem Scenica zawsze były cechy przyjazne rodzinie i pomimo nowej stylistyki SUV-a, Renault o tym nie zapomniało. W rzeczywistości doskonale demonstrują to uchwyty na telefony komórkowe wbudowane w składany tylny podłokietnik, które utrzymają telefon lub tablet pod idealnym kątem do oglądania filmów, zapewniając dzieciom rozrywkę podczas długiej podróży. Cieszę się, że Renault podąża z duchem czasu nawet pod tym względem.

Jest też bardzo sprytny panoramiczny szklany szyberdach, który pozwala na zmianę z przezroczystego na nieprzezroczysty z podziałem na sekcje od przodu do tyłu. Jest to przydatne, gdy w samochodzie znajduje się cała rodzina, dzięki czemu osoby z przodu mogą widzieć słoneczne niebo, a jednocześnie chronić śpiące dzieci z tyłu przed palącym słońcem. Przy okazji miejsca nad głową jest pod dostatkiem nawet dla wysokich osób siedzących z przodu i z tyłu. Jest jednak pewien problem, być może skutek wygospodarowania dużo miejsca nad głową. Otóż przestrzeń na nogi z tyłu nie jest tak imponująca. To prawda, że jest dużo miejsca na kolana, ale wnęka na stopy wydaje się dość mała, a pod przednim siedzeniem prawie nie ma miejsca na stopy. Podobny problem zauważyłem w nowym Renault 5 E-Tech, w którym nie sposób było wcisnąć butów pod przedni fotel nawet na milimetr, chyba że pasażer z przodu podniósł się niemal maksymalnie do góry. Trochę szkoda…

Bagażnik oferuje pojemność 545 litrów w standardowym ułożeniu oparć kanapy oraz 1670 litrów po jej złożeniu. To dość imponujące wartości dla auta w tym segmencie.