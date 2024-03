Samochód Izera. Co dalej z polskim samochodem elektrycznym? Rząd zdecydował

„Jedną z rzeczy, którą chcemy zaproponować Komisji Europejskiej, jest przeniesienie z części grantowej do pożyczkowej inwestycji, których celem jest zwiększenie produkcji pojazdów niskoemisyjnych. To jest ta część Krajowego lLanu Odbudowy, którą popularnie określa się Izera, ale słowo Izera nigdy nie istniało w KPO” – powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko.

Dodał, że „po prostu zakładano, że to oczywiste, że rząd na to da pieniądze”. Przypomniał, że chodzi o ok. 5 mld zł.

„Nie chcemy z tego rezygnować, ale jako że jest to jedna z najbardziej rynkowych inwestycji, to powinna być realizowana w ramach części pożyczkowej. Jesteśmy jeszcze przed decyzją, jak realizować nabory w ramach tej inwestycji” – stwierdził Jan Szyszko.

Projekt Izera nie zostanie zatem całkowicie porzucony.