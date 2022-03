Solidarni z Ukrainą. W dawnym Tesco w Bielsku-Białej ruszył punkt wydawania i zbiórki darów

Obecnie najpilniej potrzebne są żywność i środki higieny, na pewno nie odzież, której jest już bardzo dużo.

- W pierwszej kolejności potrzebujemy żywności. Wiele osób pyta o jedzenie. Chodzi o produkty, które mają długi termin przydatności do spożycia. Drugi potrzebny asortyment to środki higieny, czyli pampersy, pasty do zębów, szczoteczki, mydła, żele czy grzebienie. Czasami ktoś pyta, czy mamy suszarkę, żelazko – praktycznie każdy asortyment się przyda, tak aby ci ludzie, którzy przyjechali do nas, w tych pierwszych dniach mogli się zaaklimatyzować – mówił K. Gałuszka.