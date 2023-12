TEMAT TYGODNIA | Noworoczne postanowienia: rozwijaj umiejętności, odpoczywaj w ogrodzie i planuj remont z głową

Nowy rok to czas nowych możliwości i planów na przyszłość. Firmy, takie jak Kuźnia Kierowców Ryszard Wysiński, Robert Wyszyński Inchoicent, Iwona Wilkosz I Włala, Lingua City, i Ekskluzywne Balie by Efro SPA, przygotowują specjalne oferty, aby pomóc Ci zrealizować swoje noworoczne postanowienia.

Kuźnia Kierowców Ryszard Wysiński

Kuźnia Kierowców to szkoła jazdy, w której od lat uczono, jak bezpiecznie i poprawnie jeździć. Osoby zainteresowane zdobyciem prawa jazdy są serdecznie zapraszane! Dla Kursantów przygotowane są nowe i niezawodne samochody – dokładnie takie same, jak te używane podczas egzaminów państwowych. W sezonie motocyklowym istnieje możliwość zrobienia kursu kategorii A, A1, A2 lub AM. Gwarantujemy, że nauka będzie szybka i przyjemna. Zespół szkoły zapewnia miłą atmosferę i niezapomnianą przygodę.

Robert Wyszyński Inchoicent

W nowym roku, wiele osób ma plany rozwijania swoich umiejętności i zdobywania nowych kwalifikacji. Obróbka CNC stanowi jedno z najpopularniejszych kierunków rozwoju zawodowego. Nowoczesna technologia obróbki CNC umożliwia precyzyjne wykonanie elementów z różnych materiałów, co znajduje zastosowanie w różnych branżach, takich jak przemysł, produkcja czy rzemiosło. Jeśli myślisz o zdobyciu nowych kwalifikacji i rozpoczęciu kariery w branży CNC, kurs CNC oferowany przez InChoicent to doskonała opcja. Kursy CNC organizowane przez InChoicent gwarantują najwyższą jakość i efektywność. Instruktorzy, posiadający doświadczenie, prowadzą szkolenia, wykorzystując nowoczesne metody nauczania.

Program kursu CNC obejmuje szereg zagadnień, takich jak: zasady obróbki CNC, technologia toczenia i frezowania, programowanie obrabiarek CNC, projektowanie w środowisku CAD/CAM. Po ukończeniu kursu CNC uczestnik będzie przygotowany do pracy na stanowisku operatora obrabiarek CNC lub programisty CNC. Kursy CNC to doskonała droga do realizacji noworocznych postanowień. Dzięki nim rozwiniemy umiejętności i kwalifikacje, zwiększając jednocześnie atrakcyjność na rynku pracy. Korzyści wynikające z uczestnictwa w kursie CNC: zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności, zwiększenie szans na rynku pracy, otwarcie nowych perspektyw rozwoju zawodowego, posiadanie wiedzy i umiejętności do wykonywania pracy z większą precyzją i efektywnością

Nie zwlekaj, zapisz się na kurs już dziś i rozpocznij swoją karierę w branży CNC!

Iwona Wilkosz I Włala

Z perspektywy projektantki wnętrz, obserwuję, że decyzje o remoncie, nawet pojedynczych pomieszczeń, często są odkładane na później z różnych powodów, takich jak brak czasu do samodzielnego wykonania remontu, obawy związane z zatrudnieniem fachowca czy ograniczenia budżetowe. Z tego powodu, postanowienia o remoncie często stawiane są na nowy rok, z myślą, że "w nowym roku na pewno się za to wezmę". Warto jednak zdawać sobie sprawę, że zatrudnienie projektanta, mimo początkowego dodatkowego kosztu, przekłada się na oszczędność czasu, nerwów i pieniędzy. Projektant wspomaga w unikaniu błędnych decyzji, co skutkuje minimalizacją zbędnych kosztów - mówi Iwona Wilkosz.

Iwona Wilkosz zachęca do podjęcia decyzji o remoncie już na początku roku. Projektowanie wnętrz to nie tylko kwestia estetyki, ale także funkcjonalności. Planowanie remontu warto zacząć wcześniej, aby uniknąć zbędnych kosztów i stresu. Iwona Wilkosz oferuje swoją pomoc jako projektantka wnętrz, pomagając uniknąć błędnych decyzji i oszczędzić czas.

Moim noworocznym postanowieniem sprzed dwóch lat było otwarcie własnego studia projektowego, a jego realizację uważam za ogromny sukces i powód do szczęścia. Dla mnie kreowanie pięknych i funkcjonalnych wnętrz to nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja. Bardzo mnie cieszy, że coraz więcej Polaków pragnie mieszkać pięknie i funkcjonalnie, a ja mogę pomóc im to osiągnąć. Kontakt ze mną dostępny jest na mojej stronie internetowej www.iwlala.pl. Coraz więcej Polaków decyduje się na korzystanie z usług online, co umożliwia mi działanie bez ograniczeń terytorialnych. Większość moich projektów dostępna jest na Instagramie https://www.instagram.com/i_wlala/, gdzie staram się być „w miarę regularna”, choć wiadomo, jak to czasem bywa - dodaje

Lingua City

Jeśli na Twojej liście postanowień znajduje się nauka nowego języka, Lingua City ma dla Ciebie specjalną ofertę. Kursy obejmują 30 różnych języków na różnych poziomach zaawansowania. Możesz wybrać kurs ukierunkowany na zdanie egzaminu, pracę za granicą, naukę języka specjalistycznego lub po prostu naukę nowego języka. Niektóre z kursów są ponadto realizowane w grupach ukierunkowanych na jeden z poniższych celów:

• zdanie egzaminu językowego (B2 First, C1 Advanced, certyfikat z polskiego B1)

• wyjazd do pracy za granicę (m. in.: niemiecki, niderlandzki, norweski)

• nauka języka specjalistycznego (angielski, niemiecki) Nie zwlekaj z realizacją postanowień noworocznych - zacznij naukę języka już teraz! Dla pełnych noworocznej energii kursy od stycznia i lutego 2024 roku.

Ekskluzywne Balie by Efro SPA

Jeśli marzą Państwo o posiadaniu własnej strefy relaksu w ogrodzie, warto rozważyć zakup bali ogrodowej. Balie EFRO oferują najwyższą jakość i trwałość, wykonane z drewna najwyższej klasy, a ich solidna konstrukcja jest odporna na warunki atmosferyczne. Balie ogrodowe EFRO to doskonały sposób na relaks i odpoczynek na świeżym powietrzu, używane mogą być przez cały rok, niezależnie od pogody. Kąpiel w ciepłej wodzie to skuteczny sposób na rozluźnienie mięśni, poprawę krążenia krwi i redukcję stresu.

Balie ogrodowe EFRO stwarzają również doskonałą okazję do spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi. Przytulne wnętrze balii zachęca do rozmów i wspólnego relaksu. Oto kilka korzyści płynących z posiadania bali ogrodowej:

• Relaks i odpoczynek

• Poprawa zdrowia i samopoczucia

• Spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi

• Unikalny element wystroju ogrodu Balie ogrodowe EFRO to inwestycja na lata, która zapewni Państwu i Państwa bliskim wiele radości.

Zaplanuj swoje noworoczne postanowienia mądrze, wybierając oferty, które pomogą Ci osiągnąć cele i cieszyć się życiem w 2024 roku. Partnerzy: I Włala! - Nieszablonowe projektowanie wnętrz - iwlala.pl

NAUKA JAZDY KUŹNIA KIEROWCÓW - kuznia-kierowcow.pl

CENTRUM OBSŁUGI JĘZYKOWEJ LINGUA CITY - www.lingua-city.com

PROFESJONALNE KURSY CNC „INCHOICENT” - inchoicent.pl

EKSKLUZYWNE BALIE - ekskluzywnebalie.pl

