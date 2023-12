Zimowa i mroźna sobota w Śląskiem! IMGW przestrzega przed silnymi opadami śniegu. Jak wygląda sytuacja na drogach? Wydano ostrzeżenia Bartosz Żołnierczyk

POGODA ŚLĄSK. W sobotę 2 grudnia br. w całym kraju zachmurzenie duże, z silnymi opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. Na południu, a więc na Śląsku, może spaść do 25 cm śniegu. Termometry wskażą od -4 do 4 stopni Celsjusza - poinformowała Ewa Łapińska, synoptyk Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To wszystko w związku z nadciągającym nad Polskę niżem Robin.