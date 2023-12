Helios prezentuje grudniowe nowości - zobacz premierowe seanse

Nowy miesiąc oznacza kolejną dawkę pozytywnych kinowych emocji! W najbliższym tygodniu widzowie będą mogli zobaczyć premierowe seanse animacji „Trolle 3”. Na ekranach zagoszczą również projekty specjalne i wyjątkowe cykle. Ponadto z okazji Mikołajek kina Helios przygotowały niezwykłe projekcje z konkursami, wśród których znajdą się pokazy przedpremierowe filmów „Wonka” i „Kicia Kocia pod choinkę”.

Grudzień rozpocznie się niezwykle wesołym akcentem w postaci premiery filmu „Trolle 3”. Postacie doskonale znane z poprzednich części, Poppy i Mruk, oficjalnie zostają parą. Nie obędzie się jednak bez nowych przygód – bohaterka poznaje bowiem sekret z przeszłości Mruka. Okazuje się, że wraz z braćmi: Floydem, Johnem Dory, Sprucem i Clayem tworzył kiedyś popularny boysband, BroZone. Zespół rozpadł się, a Mruk od tamtej pory nie widział swoich braci. To nie wszystko, bo jeden z nich, Floyd, niespodziewanie zostaje porwany… Para wyrusza w pełną emocji podróż, aby zjednoczyć oddalone od siebie rodzeństwo. Kolorowe i rozśpiewane Trolle z pewnością wywołają uśmiech na niejednej twarzy! Ponadto w repertuarze Heliosa znajdzie się także pełen przegląd filmowych gatunków. „Napoleon” to najnowsze dzieło Ridleya Scotta, opowiadający o najważniejszych epizodach z biografii cesarza. Na widzach wielkie wrażenie zrobią z pewnością porywające sceny batalistyczne, z których słynie reżyser. W role Napoleona i jego żony, cesarzowej Józefiny, wcielili się Joaquin Phoenix i Vanessa Kirby. „Noc dziękczynienia” to z kolei horror związany ze Świętem Dziękczynienia i Black Friday. Mieszkańcy Plymouth przywiązują coraz mniejszą walkę do rodzinnych obchodów, a zamiast tego oddają się wyprzedażowemu szaleństwu. Do miasta przybywa jednak seryjny morderca, który chce ukarać ludzi za nieszanowanie tradycji…

Na najmłodszych widzów czeka najnowsza animacja ze studia Disney – „Życzenie”. Nastoletnia Asha pragnie walczyć z władcą krainy Rosas, który ma złe zamiary… Na szczęście w tym trudnym zadaniu wspiera ją prawdziwa Gwiazdka z nieba! „Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży” to natomiast porywający prequel do trylogii autorstwa Suzanne Collins. Fani serii mogą poznać historię Coriolanusa Snowa, który jest ukazany jako osiemnastoletni uczeń. Snow pragnie odbudować podupadającą reputację jego rodu, a jedynym sposobem, by to osiągnąć, jest rola mentora w Dziesiątych Głodowych Igrzyskach…

Helios zaprasza kinomanów w każdym wieku na celebrację Mikołajek! Wydarzenie „Mikołajki jak z bajki” to specjalne projekcje, którym towarzyszą konkursy dla najmłodszych. Odbędą się one w weekend 2 i 3 grudnia oraz samego 6 grudnia. Na ekranach zagoszczą „Trolle 3” oraz „Życzenie”. Ponadto na widzów czekają pokazy przedpremierowe wyczekiwanych tytułów. „Wonka” to fascynująca opowieść o słynnym właścicielu słodkiego imperium z książki „Charlie i fabryka czekolady”. W rolę charyzmatycznego wizjonera wcielił się Timothée Chalamet. Z kolei „Kicia Kocia pod choinkę” to nowa odsłona przygód Kici Koci, ukazująca bohaterkę w świątecznej odsłonie. Ulubienica dzieci tym razem będzie przeżywać przygody w zimowej scenerii, oczywiście w towarzystwie przyjaciół!

Nieco starsi widzowie, którzy nie mogą już doczekać się Świąt Bożego Narodzenia, mogą obejrzeć gwiazdkową komedię romantyczną „Uwierz w Mikołaja”. Liczne historie bohaterów przeplatają się ze sobą, a łączy je wątek przeżywania tego wyjątkowego czasu na różne sposoby. Agnieszka z powodu śnieżycy zostaje odcięta od reszty świata w górskiej chatce, a na jej drodze pojawia się przystojny mężczyzna w stroju Świętego Mikołaja. Zosia ze swoją mamą próbuje przygotować rodzinną wigilię, pomóc im w tym może pełniący służbę w Święta samotny policjant. Ten magiczny czas to również szansa, aby pewien mężczyzna ponownie spędził Boże Narodzenie ze swoją ukochaną z dawnych lat. 4 grudnia Helios zaprasza na cykl Kino Konesera, w ramach którego wyświetlony zostanie najnowszy film Romana Polańskiego, „The Palace”. Akcja komedii jest osadzona w luksusowym hotelu w szwajcarskich Alpach, w czasie sylwestrowej nocy 1999 roku. Wybuchowa mieszanka zamożnych gości stoi przed rozpoczęciem nowego millenium – niektórzy boją się końca świata, zaś inni nie mogą doczekać się tego, co przyniesie przyszłość…

W czwartek, 7 grudnia, na ekranach kin zagości cykl Kultura Dostępna. Tym razem widzowie będą mogli zobaczyć komedię „Teściowie 2” – kontynuację polskiego przeboju w gwiazdorskiej obsadzie. Weronika i Łukasz pragną stanąć na ślubnym kobiercu po raz drugi, po fiasku ich ślubu z pierwszej części. Te plany mogą jednak pokrzyżować ich zwariowani bliscy… Zderzenie rodzin z dwóch światów – prowincjonalnego i nowobogackiego – przynosi serię komicznych sytuacji. Grudzień na ekranach kin Helios rozpoczyna się mocnym, filmowym akcentem! Szczegóły dotyczące seansów dostępnych w aktualnym repertuarze można znaleźć na stronie www.helios.pl, w aplikacji mobilnej oraz w kasach kinowych sieci w całej Polsce.

