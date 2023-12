Przebojowy grudzień w kinach Helios - wysyp nowości

„Wonka” to niezwykły film dla całej rodziny, w sam raz na świąteczny czas. Tytułowy bohater to słynny twórca słodkiego imperium, znany z jednej z najbardziej poczytnych książek dla dzieci – „Charlie i fabryka czekolady”. Tym razem Willy Wonka zostanie jednak ukazany jako młodzieniec, który stawia pierwsze kroki w wytwarzaniu słodkości. Po zakończeniu cukierniczej edukacji pragnie otworzyć własny sklep, lecz napotyka na swojej drodze wiele trudności. Nie poddaje się w dążeniu do celu, gdyż wie, że jego wyroby roztaczają prawdziwą magię. Ponadto pomagają mu przyjaciele oraz wyjątkowe stworzenia, Umpa-Lumpa! W główną rolę wcielił się Timothee Chalamet, a film jest dziełem reżysera i scenarzysty „Paddingtona”, Paula Kinga.

Na ekranach zagoszczą również liczne animacje. „Trolle 3” to kolejna odsłona opowieści o rozśpiewanych i kolorowych bohaterach. Poppy i Mruk wreszcie zostają parą, lecz to nie koniec przygód, a tylko początek nowych perypetii! Okazuje się, że Mruk był kiedyś członkiem boysbandu razem ze swoimi braćmi. Para wyrusza w pełną emocji podróż, aby zjednoczyć oddalone od siebie rodzeństwo. Fani filmów ze studia Disney również znajdą coś dla siebie, gdyż czeka na nich nowa propozycja, „Życzenie” . Nastoletnia Asha marzy o służbie u władcy Rosas, potężnego Magnifiko. Dowiaduje się jednak, że pozornie dobroduszny władca może mieć złe zamiary. Aby pomóc swoim bliskim i całej społeczności, wypowiada życzenie, na które odpowiada sama Gwiazdka z nieba. Mając kosmiczną moc po swojej stronie, dziewczyna stawia czoła wrogowi.

Helios zaprasza na seanse również najmłodszych kinomanów, na których czekają pozytywne seanse z uwielbianą Kicią Kocią. „Kicia Kocia pod choinkę” to nowy cykl bajek, stworzony specjalnie na okres zimy i Świąt. Opowiadają one krótkie historie z jej życia, a poza rozrywką niosą ze sobą walor edukacyjny i wychowawczy. Tym razem bohaterka będzie lepić bałwana, stanie do bitwy na śnieżki, a także będzie uczestniczyć w przygotowaniach do Gwiazdki. Ponadto w niedzielę, 17 grudnia w kinach zagoszczą Filmowe Poranki, w ramach których zostaną wyświetlone odcinki bajki „Tomek i Przyjaciele”. Oprócz obejrzenia przygód małej niebieskiej lokomotywy dzieci będą mogły wziąć udział w konkursach i animacjach.