Jesień z wyczekiwanymi premierami w kinach Helios

Wyczekiwaną nowością tego tygodnia jest monumentalny film biograficzny w reżyserii Ridleya Scotta – „Napoleon”. Dramat przedstawia najważniejsze epizody z życia jednej z najsłynniejszej postaci historycznych wszech czasów. Kinomani zobaczą jego burzliwą drogę na szczyt i nieustępliwe dążenie do władzy. Uwypuklony został ponadto wątek jego miłości do cesarzowej Józefiny i rola kobiety w karierze męża. W filmie nie brakuje widowiskowych scen batalistycznych, z których słynie reżyser. W roli Napoleona wystąpi znakomity Joaquin Phoenix, a partneruje mu fantastyczna Vanessa Kirby.

Inną emocjonującą premierą jest horror „Noc dziękczynienia”. Produkcja nawiązuje tematyką do corocznych wydarzeń, takich jak amerykańskie Święto Dziękczynienia i następujące po nim wyprzedażowe szaleństwo, Black Friday. Mieszkańcy miasta Plymouth przywiązują coraz mniejszą wagę do tradycyjnego, rodzinnego świętowania, a zamiast tego wolą celebrować konsumpcyjny dzień wyprzedaży. W czasie Black Friday dochodzi jednak do tragicznych w skutkach zamieszek. Rok później w Plymouth pojawia się seryjny morderca, John Carver, pragnący zemścić się na mieszkańcach. Widzowie przekonają się o tym, jakimi motywami kieruje się tajemniczy zabójca...