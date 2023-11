Moc premier w kinach Helios - jesień pełna nowości

Gorącą nowością będzie polska komedia świąteczna „Uwierz w Mikołaja”. Film zawiera w sobie wiele przeplatających się wątków, a ich wspólnym mianownikiem jest celebrowanie Świąt Bożego Narodzenia. Agnieszka, dzięki atakowi śnieżycy, spotyka tajemniczego mężczyznę w stroju świętego Mikołaja. W tym samym czasie Zosia i jej mama próbują borykają się z problemami finansowymi, lecz nagle otrzymują niespodziewaną pomoc… Świąteczna aura może też sprawić, że pewna para powróci do siebie po latach rozłąki. Na ekranach widzowie będą mogli zobaczyć plejadę rodzimych gwiazd!

Do kin ponownie wkracza kultowe uniwersum superbohaterów – tym razem będzie to film „Marvels”. Carol Danvers, znana jako Kapitan Marvel, odzyskuje swoją tożsamość i mści się na Najwyższej Inteligencji. I kiedy wszystko ma już wrócić do normy, dziwnym zbiegiem okoliczności moce bohaterki zostają splecione z dwiema innymi postaciami. To Kamala Khan, fanka Avengersów i samej Carol, która przyjmuje tytuł Ms. Marvel i astronautka Monika Rambeau. Kobiety nie mają ze sobą wiele wspólnego, lecz muszą stworzyć silną drużynę, aby ocalić wszechświat.