Na randkę, na obiad, do kina i łóżka. Dzisiaj, 13 lipca ich święto. Porcja duża czy mała? Kto skoczy po frytki?

Dzisiejszy czwartek należy do znanego fast fooda. 13 lipca obchodzimy Dzień Frytek! To na jakie się skusisz? Klasyczne czy belgijskie?

Kto wpadła na to, aby pokroić ziemniaka w paseczki i usmażyć?

Kiedy frytki stały się daniem popularnym na całym świecie

Przysmak szybko zyskał miano fast foodu. Stało się to w drugiej połowie XIX wieku, mniej więcej w roku 1857 r. To wtedy powstał pierwszy kiosk z gotowymi frytkami. Gazeta „Courrier de Verviers” opublikowała wówczas artykuł o niejakim Fritzu, którego nazywano „królem frytek”. Sprzedawał frytki duże i małe. Kolejne bary rosły jak grzyby po deszczu. Sto lat później, w połowie XX w. Belgia liczyła 20 tys. osiedlowych barów-smażalni. Międzynarodową popularność frytki zawdzięczają Anglikom. Podczas I wojny światowej wspierali militarnie Belgię i rozsmakowali się w tanim daniu z ziemniaka. Nazwali je „french fries” (francuskie frytki), ponieważ dookoła nich słychać było wyłącznie język francuski - ówczesny język urzędowy Belgii.

W Polsce i Ameryce ziemniaczany fast food był daniem luksusowym

Di Polski frytki przywędrowały w XIX wieku. Wtedy też pojawiają się pierwsze przepisy na to danie w książkach kucharskich. W wydanej w 1919 roku publikacji "200 potraw z ziemniaków", znajduje się przepis na "ziemniaki frit". Ówcześnie w naszym kraju frytki były produktem luksusowym. Podobnie fast food traktowano w Ameryce, gdzie jadali go prezydenci.

Współcześnie nie ma w zasadzie miejsca na mapie świata, gdzie ta szybka potrawa byłaby nieznana. Zjedzona jako dodatek do głównego dania czy samodzielna potrawa, w Dniu Frytek obowiązkowo powinna znaleźć się na talerzu. Do wyboru jest wiele wariantów fast fooda, tak jak i sosów, z którymi go jadamy. To gdzie na frytki?