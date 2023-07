"Zatankuj" hot doga! 4 lipca święto tego fast fooda. Leć po parówkę i bułkę, zobacz MEMY o hot dogach. Tylko nie zadław się ze śmiechu

Od ulicznego konkursu patriotycznego do intratnego biznesu

Czy wiecie, że przypadający na 4 lipca Dzień hot-doga jest jest owocem wieloletniej amerykańskiej tradycji organizowania zawodów w jedzeniu parówkowego przysmaku na czas? Podobno w 1916 roku w jednej z nowojorskich budek z hot dogami czterech imigrantów, pałaszując kolejne hot dogi, próbowało ustalić, kto z nich jest największym patriotą. Do dziś organizowany jest tam jeden z największych turniejów na świecie w jedzeniu bułek z parówką, a sama dyscyplina „sportowego jedzenia” stała się wielomilionowym biznesem, nad którym pieczę sprawuje międzynarodowa federacja. Czołowi zawodnicy w jedzeniu fast foodów na czas utrzymują się z tego, ponieważ nagrody w najważniejszych konkursach sięgają nawet 10 tysięcy dolarów. Rekord lidera tej dyscypliny to pochłonięcie 68 „gorących psów” w 10 minut.

Amerykańską miłość do bułek z parówką zaszczepili za oceanem Niemcy

Nie wszyscy też wiedzą, że Stany Zjednoczone nie zakochałyby się w hot dogach, gdyby nie Niemcy. To niemieccy imigranci zabrali za ocean wynalezione przez siebie parówki, nazywane w ich ojczyźnie jamnikami. W Polsce hot dogi nie należą do wykwintnych czy ulubionych przysmaków, ale stały się pozycją obowiązkową dla odwiedzających stacje benzynowe.

Czy Polacy pokochali hot-dogi? Gdzie najczęściej kupujemy te fast foody?

- Najlepsze hot dogi? Oczywiście, że na stacji Orlen. Nigdzie nie sprzedają smaczniejszych. Ja lubię z sosem czosnkowym lub amerykańskim. Do tego obowiązkowo kawa - mówi Zbigniew Sitarz z Jaworzna.

Oprócz stacji hod dogi najchętniej kupujemy w sieci Żabka i w Ikei.

- Orlen, Żabka, Ikea. W tej kolejności, jeśli chodzi o smak. W Ikei są często promocje, można naprawdę tanio kupić te fast foody. Zdarzało mi się jechać z grupą znajomych po zajęciach na uczelni do Ikei nie na zakupy, ale na promocyjne hot dogi - śmieje się Agnieszka Kuciel, studentka prawa na śląskiej uczelni.

No to co? Kto z Was dzisiaj skoczy na hot-doga? Sos czosnkowy, klasyczne ketchup i musztarda czy tysiąca wysp? Życzymy smacznego!