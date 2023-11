Porywające nowości w kinach Helios. Kinowe przeboje, projekcje dla najmłodszych i wyjątkowe cykle specjalne

Gorącą premierą będą w tym tygodniu „Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży” . Film jest kolejną częścią uniwersum stworzonego przez Suzanne Collins, ale tym razem akcja przenosi się ponad 60 lat w przeszłość i ukazuje Coriolanusa Snowa w młodości. Bohater podejmuje się roli mentora w Dziesiątych Głodowych Igrzyskach. Pragnie w ten sposób zdobyć sławę i odbudować podupadającą reputację rodu Snowów. Niespodziewanie jednak zostaje do niego przyporządkowana Lucy Gray Baird, trybutka z najbiedniejszego 12. Dystryktu, co nie wróży dobrego rezultatu. Między postaciami zaczyna rodzić się więź, a Coriolanus Snow musi zdecydować, czy lepiej podążać za moralnymi zasadami, czy za wolą przetrwania ponad wszystko…

Tradycyjnie w kinach znajdą się również projekcje dla najmłodszych. „Inspektor Pająk” to animacja o niezwykłym bohaterze – ośmionożnym detektywie z zamiłowaniem do najtrudniejszych zagadek. Bohater pragnie odpocząć i udać się w podróż samolotem, lecz na jego pokładzie dochodzi do tajemniczych zniknięć pasażerów… W gronie podejrzanych znajduje się wiele owadów skrywających sekrety! W weekend, 18 i 19 listopada, odbędą się także premierowe seanse bajki „Mukliki”. Tytułowe postaci to urocze, małe stworzenia mieszkające w sklepie spożywczym chaotycznego właściciela. Muszą jednak opuścić zajmowane od dawna miejsce, dlatego ruszają w świat w poszukiwaniu nowej kryjówki. Na małych kinomanów przed seansami będą czekać drobne upominki!

20 listopada Helios zaprasza na cykl Kino Konesera, w ramach którego zostanie wyświetlony dramat „Osobliwości sycylijskie”. Film jest inspirowany historią włoskiego dramaturga Luigiego Pirandello. Bohater dotkliwie przeżywa śmierć niani i boryka się z twórczą niemocą. Przypadkiem trafia na dwóch grabarzy, którzy prowadzą amatorską trupę teatralną. Pirandello jest zafascynowany ich działalnością, co pomaga mu poradzić sobie z trudnościami i stworzyć swoje największe dzieło.