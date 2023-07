Psi Bar powstał w Wodzisławiu Śląskim. Zwierzaki mogą tutaj smacznie zjeść i napić się wody. Tak działa gastronomia dla psiaków ZDJĘCIA Ireneusz Stajer

To rewelacyjny pomysł - stwierdzają wodzisławianie i przyjezdni. Przed budynkiem dworca kolejowego w Wodzisławiu śląskim stanął… Psi Bar. Wykonali go pracownicy Służb Komunalnych Miasta. Zmęczone spacerem czworonogi mogą w tym miejscu zjeść i napić się wody. To duża ulga dla psiaków, zwłaszcza w czasie upałów. Psi Bar jest inicjatywą urzędu miasta, a miski z wodą i karmą zapełniają pracownicy dworca. Pilnują, by zawsze były pełne. Wodzisławianie oraz przyjezdni chwalą pomysł i wykonanie.