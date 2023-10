Wizyta Mateusza Morawieckiego w Wodzisławiu Śląskim. Premier rządu odwiedził nowo budowaną halę fabryczną firmy Eko-Okna ZDJĘCIA

Premier Mateusz Morawiecki, w ramach kampanii wyborczej do parlamentu odwiedził dziś 12 października Wodzisław Śląski. Spotkał się z dziennikarzami w hali fabrycznej firmy Eko-Okna. To jedna z największych inwestycji w naszym regionie w ostatnich latach, zatrudnia tysiące pracowników.

- To coś niesamowitego, że mamy firmę, która jest największym producentem okien w Europie. I tu w Wodzisławiu Śląskim pojawiła się nowa, potężna inwestycja. Przez tę halę przeszliśmy do końca w ciągu kilku minut, bo jest długa na 400 metrów. To prawie 13 hektarów pod dachem. To tak, jakbyśmy przykryli dachem 17 boisk piłkarskich – komplementował premier Mateusz Morawiecki.